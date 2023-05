GIMNASTIČARKE “OLIMPA” SPREMNE ZA “VICTORIA KUP 2023”

Gimnastičarke Olimpa narednog vikenda nastupaju na Internacionalnom turniru u gimnastici „Victoria Cup 2023“. GK Olimp predstavit će se u svim kategorijama. Organizator Klub ritmičke gimnastike Victorija nada se da će i osmi po redu turnir opravdati očekivanja i da će ljubitelji gimnastike dva dana uživati u nastupima brojnih gimnastičarki.

Prošle godine djevojčice, odnosno GK Olimp proglašeni su za promotore sporta, a sve se to postiglo dugogodišnjim istinskim i predanim radom u klubu. Trenutno je u ovom klubu 47 djevojčica. One svakim danom od ponedjeljak do petka treniraju u vogošćanskoj dvorani od 18 do 20 sati.