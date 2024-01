EDUKATIVNI CENTAR “TETA PRIČALICA”: UZ KREATIVAN RAD ISPUNJENI DANI RASPUSTA

Zanimljiv i šarolik prostor Edukativno – kreativnog centra “Teta Pričalica“ i za vrijeme raspusta je oaza znanja, ali i kreativnog rada. Direktorica Lidija Sejdinović – popularna Teta Pričalica ističe da mališani trebaju ove slobodne dane iskoristiti na pravi način.

Djeca ponovo imaju priliku da kroz edukativne radionice iskažu svoju kreativnost, talent, te da uče, promišljaju i da se zabave i druže. Prilikom naše posjete zatekli smo ih u lijepom raspoloženju, a sa osmijehom na licu kazali su nam da uživaju.

Teta Pričalica se može pohvaliti mnoštvom uspješnih edukativno – kreativnih radionica, a jedna od njih je i Fabrika čudesnih priča koja ima uspješnu tradiciju. Ova radionica biće održana četvrtkom u terminu od 18:00 do 19:30 sati za uzrast od tri do šest godina. Također, upis novih članova je u toku i traje do popunjavanja mjesta.

Ovo će onim najmlađima sigurno biti raspust za pamćenje, a ujedno je i prilika da školarci provedu kvalitetno vrijeme uz svoje vršnjake. Više o programima za mališane roditelji mogu pronaći na facebook stranici Tete Pričalice.