ČUDO PRIRODE – ROJ PČELA NA STABLU JABUKE

Zanimljive fotografije danas nam je poslao naš sugrađanin, uvaženi profeseor Medo Čekića iz Semizovca, poznat i kao zaljubljenik u prirodu, pčelarstvo na prvom mjestu. Obilazeći pčelinjak, danas je zatekao zanimljiv prizor, roj pčela iz košnice, preselio se na obližnju krošnju stabla jabuke.

„Ovo je pojava koja se desi, kada postojeća košnica bude puna, pčele sebi proizvode drugu maticu i onda pola pčela mora napustiti postojeću košnicu. Ustvari, stvorena je nova košnica, novi roj, to je prirodno razmnožavanje pčela. Najlaši način da ih se vrati u košnicu, je da se grana presječe, što sam ja uradio i stavi na praznu košnicu, ostalo će one same uraditi.“ – pojasnio je Čekić.