ANKETA: ZNAMO LI ŠTA SU “BABINE HUKE”?

„Babine huke“ – vrijeme kada se u jednom danu više puta promijene vremenske prilike pa tako tokom dana naizmjenično bude sunčano vrijeme pa kiša i snijeg, a sve vrijeme ih prati jak i hladan vjetar. “Babine huke” su ujedno i prvi vjesnici proljeća, jer se u tom periodu sudaraju tople i hladne zračne mase ili jednostavnije rečeno dolazi do sukoba godišnjih doba zime i proljeća. “Babine huke” smo imali priliku vidjeti jučer u njihovom pravom izdanju, nagle smjene snježne mećave, sunčanih trenutaka, kiše… U anketi provedenoj na ulicama Vogošće od naših sugrađana nismo saznali mnogo o ovom prirodnom fenomenu, stariji uglavnom kažu da je riječ o naglim promjenama vremena, a mlađi se uglavnom ovim i sličnim temama ne bave.

Još ćemo malo o Babinim hukama ili Babi Marti. Počele nakon trećeg džemreta, i traju “od po devete do po desete” hefte poslije Božića, kako se to kaže u narodu. Nekada to bude malo ranije, nekada kasnije, ali uglavnom pokažu svoje „zube“, što smo ovih dana imali priliku i osjetiti. To je vrlo nestabilno vrijeme, vrijeme kada se proljeće bori sa zimom. Podsjećamo, prvo džemre koje udara u zrak ove godine stiglo je 19. februara. Drugo džemre udarilo je u vodu, a stiglo je sedam dana kasnije odnosno 26. februara. Posljednje džemre, koje udara u zemlju i najavljuje otopljenje udarilo je 5. marta.