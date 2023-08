ALIJA KOZIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA ZA DOPRINOS TOKOM ODBRANE OD AGRESIJE NA BIH

Na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća održanoj povodom Dana općine pojedincima i kolektivima su uručena priznanja i zahvalnice za doprinos razvoju lokalne zajednice. Među onima koji su dobili Zahvalnicu Općine Vogošća je i 78-godišnji Alija Kozić, koji je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata dao značajan doprinos kao pripadnik štaba Civilne zaštite. Alija je također i otac šehida, Amira Kozića. Posjetili smo Aliju, kaže da mu mnogo znači ova zahvalnica i što se čuva od zaborava sve ono što se desilo, ali i oni koji su u to vrijeme spašavali živote i pomagali kao što je on to činio. Alija je vozio humanitarnu pomoć, učestvovao u izgradnji škole na Kobiljoj Glavi, također je vozio hljeb za civile ali i vojnoj kuhinji. Kaže da ga uhvati jeza kada se sjeti svega ali isto bi ponovio i pomogao kada je to potrebno. Na njegovom licu vidi se tuga, i to s razlogom jer je u ratu izgubio sina, ali kako kaže to je bol koju on i supruga nosit će do smrti.