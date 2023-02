ADIL PIKNJAČ: U TURSKOJ JE BILO TEŠKO, ALI SAM PONOSAN NA TIM SA KOJIM SAM RADIO

Dvadesetčetvorogodišnji Vogošćanin Adil Piknjač, pripadnik Specijalizirane jedinice za spašavanje (USAR tim) pri Federalnoj upravi civilne zaštite, boravio je u pokrajini Hataj u Turskoj gdje je učestvovao u akcijama spašavanja nakon razornih zemljotresa koji su 6. februara pogodili jug ove zemlje.

“Vratili smo se živi i zdravi iz jedne spasilačke misije i to je ono najvažnije. Zadatke smo odradili najbolje kako smo znali, obučeni smo za to, koincidencija ili šta već upravo obuke spašavanja ispod ruševina smo prošli zahvaljujući TIKI. Radili smo danonoćno, slike su još uvijek svježe, vjerovatno se emocije još sliježu, sve je to teško ispričati, opisati. Zgrade porušene kao lego kockice, trinaest spratova se sručilo na ljude. Sretali smo pojedince koji su cijele porodice izgubili, puni su sabura, pomažu spasiocima koliko mogu. Ponosan sam na tim s kojim sam bio u Turskoj.” – kaže između ostalog ovaj hrabri mladić.

“Svakako da bih ponovio ovo, prvi put nisam znao gdje idem. Sad znam ali opet bih otišao i pomagao koliko mogu.”, dodaje Piknjač.

Adil Piknjač, je uposlenik je FUCZ sa pet godina iskustva na različitim poslovima. Do danas je uspješno prošao niz obuka spašanja imovine i ljudi. Primarno zanimanje je deminer. 2020. godine dodijeljena mu je “Značka civilne zaštite” za postignute rezultate u radu na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH. Nakon povratka iz zemljotresom pogođene Turske pripadnicima Specijalizirane jedinice za spašavanje (USAR tim) pri Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ), a u čijim redovima ponosno stoji i Adil Piknjač, uručene su zahvalnice Grada Sarajeva, a pojedinačno svakom od spasilaca simbolično i Zlatnik Grada Sarajeva.

Ovaj mladić pripada generaciji mladih ljudi koji su sadašnjost i budućnost naše zemlje. A na Adila i ovakvu budućnost moramo biti ponosni!