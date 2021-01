FK UNIS PREDSTAVIO NOVI STRUČNI ŠTAB

Proslavljeni nogometaš Željezničara i nekadašnji reprezentativac BiH Dželaludin Muharemović novi je trener vogošćanskog Unisa koji se trenutno takmiči u Drugoj ligi FBiH grupa Centar.

“Mislim da o njegovom sportskom putu, javnost manje-više sve zna, Muharemović je prije svega moj prijatelj iz igračkih dana, početkom devedestih godina nosio je dres Unisa i ovo je njegov povratak u klub gdje će pokušati izvući najbolje iz trenutnog igračkog kadra.” – izjavio je danas Adnan Kantić, direktor FK “Unis”.

Unis će tokom naredne sedmice početi sa pripremnim treninzima i prijateljskim utakmicama, što je prilika standardnim igračima da zadrže svoje pozicije u timu, a mladim da se kvalitetnim radom nametnu i zauzmu svoje mjesto u prvoj postavi.

“Upoznat sam sa svim što se dešava u klubu, sa igračkim kadrom, ostvarenim rezultatima itd. Naredne sedmice počinjemo sa treninzima, uskoro nas očekuju i prve prijateljske utakmice, sve su to prilke igračima da se iskažu i nametnu. Cilj mi je u ovom momentu sve to podići na jedan veći profesionalniji nivo. Mi u stručnom štabu imamo ciljeve i ići ćemo prema njima. Što se tiče igračkih kapaciteta svakako da računam na neke od omladinaca i to ne kao epizodiste, nego sa ozbiljnijim angažmanom, Sve u svemu vidjet ćemo.”- izjavio na press konferenciji novoimenovani šef stručnog štaba Dželaludin Muharemović.

Uz Ibru Hodžića trenera golmana, od ove sezone u stručnom štabu je i Edis Zuko, ranije trener u omladinskom pogonu. “Zadovoljstvo mi je što sam dobio poziv da svojim znanjem i iskustvima pomognem da dođemo do željenog cilja, Svakako mi je zadovoljstvo da sarađujem sa Muharemovićem o čijoj karijeri imam samo najbolje riječi. S obzirom na sve pozitivne promjene oko Unisa, od ulaganja u infrastrukturu, prostorije kluba, igrače, mislim da je ovo jedna dobra pozitivna priča.” -izjavio je Zuko.

Inače, Unis se nalazi na 12. mjestu Druge lige Centar sa 17 osvojenih bodova a pred novim stručnim štabom je zadatak da se ekipa plasira neku bolju poziciju na tabeli.