U FBIH UKINUTA ZABRANA KRETANJA OD 20 SATI

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara potvrdio je Feni da je u Federaciji BiH ukinut policijski sat, dodajući kako smatra da treba krenuti sa popuštanjem mjera jer ne postoji eksponencijalni rast zaraženih osoba virusom korona.Trenutna epidemiološka situacija, po njegovim riječima, rezultat je toga što su se stariji od 65 godina i mlađa populacija pridržavali dosadašnjih mjera.

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez izjavio je danas u obraćanju javnosti da su u FBiH ublažene mjere zabrane kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina, kojima je to ranije bilo onemogućeno radi suzbijanja širenja koronavirusa. Pojasnio je da je sada starijim od 65 godina dozvoljeno da izlaze ponedeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati, a mlađim od 18 utorkom, četvrtkom i subotom od 14 do 20 sati.