TINTOR: PESNICOM U GRUDNI KOŠ

Na suđenju za zločin počinjen u Vogošći, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da ga je udarao Jovan Tintor i prijetio mu u policijskoj stanici.

Bivši policajac Ferid Čutura je rekao da je s kolegom Nijazom Salkićem 1. maja 1992. policijskim vozilom iz Svraka (općina Vogošća) krenuo po hranu u Sarajevo.

Po povratku, kako je kazao, zaustavljen je na Vogošćanskoj petlji i vojska mu je rekla da je komandant Jovan Tintor naredio da ih pretresu. Pojasnio je da je vozilo uzeo iz Policijske stanice Vogošća, te je u njemu zbog toga bilo nekoliko granata i automatska puška.

“Jedan Pena je uzeo da pregleda auto, našao granate, udario me u glavu pesnicom i svezali su nas žicom. Pola sata smo sjedili i odvezli su nas u policijsku stanicu. Tamo smo odvedeni kod Stanka Blagovčanina, koji je izvadio olovku da pišemo izjavu za oružje iz auta. U međuvremenu je Tintor došao na vrata, udario me pesnicom u grudni koš, opsovao ustašku majku”, izjavio je svjedok, pojasnivši da je potom odveden u podrum.

Nakon nekog vremena, kako je ispričao, došao je Tintor i “stavio mu nož pod vrat” i tražio da mu kaže gdje se nalaze “Zelene beretke”.

Svjedok Čutura je dodao da je potom odveden u podrumske prostorije kasarne u Rajlovcu, odakle ga narednog dana vraćaju u vogošćansku policijsku stanicu po naređenju “komandanta”.

“Tada su me pretukli i ostao sam 13 dana. Kasnije je bilo vrijeđanja… Da pucamo jedno drugom šamare… Trinaesti dan Boro Radić je došao, svezao nas lisicama i rekao da je komandant Tintor naredio da idemo u bunker kod kafane ‘Kod Sonje’. Bunker je bio pun građana Svraka. Upravnik je bio Brane Vlačo. On je rekao da niko logor ne smije otvoriti bez dozvole Tintora”, prisjetio se svjedok.

Odgovarajući na unakrsna pitanja, svjedok je kazao da je bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) u Svrakama.

Tužilaštvo BiH tereti Tintora, nekadašnjeg predsjednika Kriznog štaba općine Vogošća, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo od aprila do kraja jula 1992. godine. Optužen je za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje, tjeranje na prinudne radove i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena na više lokacija, uključujući logore.

Svjedok Slavko Drašković je naveo da je do 1992. godine radio u organima unutrašnjih poslova, te da je optuženog Tintora prije rata znao “po lošem ponašanju”.

Drašković je rekao da je u Vogošću otišao 4. aprila 1992. i saznao da je loša situacija, te da Vogošćom “hara kriminalna grupa na čelu s Borom Radićem”.

“Jedan od nosilaca političkih aktivnosti je bio gospodin Jovan Tintor. Bio je član Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), jedan od prvih ljudi u tom smislu u Vogošći”, izjavio je Drašković.

Suđenje se nastavlja 20. februara.

/preuzeto sa BIRN BH/