SŠC VOGOŠĆA USPJEŠNO PROVODI ONLINE NASTAVU

S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama ne održava nastava zbog širenja koronavirusa i u SŠC Vogošća u toku je online nastava. Direktor SŠC Vogošća Said Poljo kazao je da se online nastava provodi bez problema, nekoliko učenika je imalo problem sa tehnikom ali su to riješili. Istakao je da od ranije imaju iskustva sa online nastavom pa im je to olakšavajuća okolnost u ovoj kriznoj situaciji.

Platforme sa kojih se online nastava odvija ima i prednosti, besplatno je za učenike, profesore i nastavnike kao i škole, a prednost je i to da se može pristupiti sa svih uređaja (laptopa, mobitela) preko bilo kojeg operativnog sistema. Kako kaže direktor Said Poljo pravila ponašanja u „virtualnim učionicama“ trebaju biti kao i u školi. Mnogi od njih se tog pravila i pridržavaju.

U SŠC Vogošća pridržavaju se i preventivnih mjera pa tako na ulazu u školu i hodnicima imaju dezinfekciona sredstva, higijeničarke svaki dan čiste i dezinfikuju školske prostorije.

U svim osnovnim i srednjim školama nastava je obustavljena do 25. marta 2020. godine.