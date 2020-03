SKUPLJI KUPONI ZA JAVNI PRIJEVOZ U SARAJEVU ZA STUDENTE I PENZIONERE S VEĆIM PENZIJAMA

Sarajevsko preduzeće GRAS donijelo je odluku o povećanju cijena kupona za studente i penzionere, što je rezultat sporazuma između ovog preduzeća, Vlade Kantona Sarajeva i Centrotransa. Sporazum je sačinjen u korist penzionera posebno onih koji imaju minimalne i niže penzije, te je došlo do smanjenja cijena svih penzionerskih kupona, osim za penzionere sa visinom penzije preko 1.000 KM koji sada iznose 28,00 KM. Novim sporazumom pravo na besplatni kupon imaju svi penzioneri sa visinom penzije do 400,00 KM, a što su do sada imali penzioneri sa visinom penzijedo 371,77 KM.

Nove cijene kupona primjenjuju se od februara 2020. godine. Glasnogovornica GRASA-a Samira Kadić naglasila je da se radi o mjesečnim kuponima koji važe na području cijelog Kantona Sarajevo odnosno u sve četiri zone (A, B, C I D). Na osnovu sporazuma je došlo do poskupljenja cijene kupona za prevoz redovnih studenata, nova cijena primjenjuje se od marta 2020. godine i iznosi 20,00 KM, a do sada je iznosila 16,00 KM. Ako ovu cijenu uporedimo sa stvarnom odnosno redovnom cijenom koštanja prevoza u sve četiri zone koja iznosi 115 KM vidjet ćemo da se radi o zaista velikim popustima odnosno olakšicama, a razlika u cijeni, ako uključimo i subvenciju Kantona, ide na teret preduzeća u iznosu višem od 60%.

Iako su građani ogrčeni na povećanje cijena, iz GRAS-a su nam potvrdili da su uskladili cijene prijevoznih usluga za penzionere i studente.