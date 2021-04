RAMAZAN: PRVI DAN POSTA U UTORAK, 13. APRILA, VJERSKE AKTIVNOSTI UZ PRIDRŽAVANJE MJERA

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice, zalaskom sunca u ponedjeljak, 12. aprila 2021. godine, nastupa mubarek mjesec ramazan i tada će se klanjati prva teravija, dok će prvi dan ramazanskog posta biti u utorak 13. aprila.

Bajram-namaz je u četvrtak 13. maja 2021. godine.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, na osnovu ranije usvojenih akata Rijaseta i Vijeća muftija Islamske zajednice, donio je danas Instrukciju o organizaciji vjerskih aktivnosti u vanrednim okolnostima za vrijeme mjeseca ramazana 1442. hižiretske godine, odnosno 2021. godine.

Instrukcijom se nalaže da sve vjerske aktivnosti u ramazanu budu isključivo organizirane u skladu sa preporukama organa Islamske zajednice i nadležnih državnih organa.

Podsjeća se da je u skladu sa ranijim instrukcijama posebno težište potrebno staviti na čistoću džamija i higijenske uslove u njima (dezinfekcija prostora, dezinfekciono sredstvo za džematlije i sl.), te odrediti odgovorno lice koje će na ulazu u obredni prostor nadzoriti primjenu higijensko-epidemioloških mjera.

Nalaže se otvaranje svih raspoloživih prostora (džamija i mesdžida) u kojima se mogu obavljati džuma i dnevni namazi, te razmotriti potrebu i mogućnost organizacije više termina za obavljanje džuma – namaza.

– Džuma-namaz će se organizirati na način da se klanjaju 4 rekata sunneta, hutba i dva rekata farza i završiti namaskom dovom. Hutbu držati u skladu sa ranijim instrukcijama donesenim od strane nadležnih organa. Imami će namaze u vrijeme jacije organizirati na način da se nakon salavata i ezana formira džemat za izvršenje jacijskog farza (4 rekata), dva rekata sun-sunneta, teravije (4 + 4 rekata) i vitr-namaza (3 rekata) – pojašnjava se u Instrukciji i dodaje kako se dobrovoljni noćni namazi neće organizirati niti obavljati u džamijskim prostorijama.

Instrukcijom se preporučuje da djeca do 12 godina i osobe iz rizičnih grupa namaze obavljaju u kućnom prostoru, te provođenje propisa iftara isključivo sa članovima domaćinstva, poštujući odredbe i uputstva nadležnih oragana.

U zemljama na području mešihata i bošnjačke dijaspore nadležne muftije će dati smjernice za organiziranje dnevnih namaza, teravije i džuma-namaza u skladu sa prilikama u svakoj od zemalja.

Glavni imami će uz saglasnost nadležnog muftije organizirati učenje mukabela, uz poštivanje mjera nadležnih organa, a propis i’tikafa bit će organiziran u džamijama gdje za to postoje uslovi. Rijaset će organizirati jedinstven program povodom obilježavanja značajnijih datuma u ramazanu (Lejletu-l-Bedr, Fethu-Mekke i Lejletu-l-Kadr).

Instrukcija važi za organizaciju vjerskih aktivnosti u ramazanu 1442. hidžretske godine za vrijeme vanrednih okolnosti do donošenja odluke o prestanku važenja.

/preuzeto sa sarajevskimedzlis.ba/