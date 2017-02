NASTAVLJENA SERIJA RUKOMETAŠA VOGOŠĆE – POBJEDA I PROTIV GORAŽDA

Rukometaši Vogošće nastavili su seriju pobjeda u drugom dijelu prvenstva u Premijer rukometnoj ligi BiH. U utakmici 17.kola odigranoj pred oko 300 gledalaca u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći bez većih problema savladali su ekipu Goražda rezultatom 33:26.

Opravdavajući ulogu favorita u ovom meču Vogošćani su iz minuta u minut povećavali razliku u odnosu na goste iz Goražda. Do 19-te minute već su imali +8 (14:6) a prvo poluvrijeme završilo je prednošću od sedam golova – 17:10.

Početkom drugog poluvremena igrači Vogošće dolaze i do dvocifrene prednosti (23:12) i rješavaju pitanje pobjednika. Do kraja sa pola snage održavaju vodstvo, čuvajući snagu za susret Kupa BiH sa Borcem koji slijedi u srijedu. Svi igrači koji su ulazili u igru u redovima Vogošće upisali su se u strijelce u ovom meču a prednjačio je Bečić sa 8 postignutih golova.

RK VOGOŠĆA POLJINE HILLS – RK GORAŽDE 33:26 (17:10)

Vogošća, SD Amel Bečković; gledalaca: 300; sudije: Elvis Marčetić, Predrag Dejanović; delegat: Goran Sušić

Isključenja: Vogošća PH 10 min, Goražde 6 min; sedmerci: Vogošća PH 3 (3), Goražde 4 (3)

VOGOŠĆA: Hadžić, Haseljić (1 odb), Šabanović (13 odb), Geko 2, Kadrić 1, Kreso, Bečić 8, Korjenić 1, Međić 3, Pekić 4, Divković 4, Đapo, Smajilbegović 2, Jelačić 2, Dedajić 3, Hrbat 3; trener Goran Tomić

GORAŽDE: Šundo (1 odb), Muhović (2 odb), Anđelić (9 odb), Bukva 4, Osmanković 3, Marić 1, Bogdanić, Pelidija 1, Merkez 2, Hošo 4, Delić 3, Krivokapić 3, Djana, Žiga 2, Krakonja 3, Jamak; trener Nermin Djana

REZULTATI 17.KOLA:

ZRINJSKI – DERVENTA 28:22

MAGLAJ – ČELIK 36:31

BORAC M:TEL – KRIVAJA 30:19

VOGOŠĆA POLJINE HILLS – GORAŽDE 33:26

KRAJINA – BOSNA 31:26

KONJUH – PRIJEDOR 39:24

SLOBODNA EKIPA SLOGA

TABELA:

1. VOGOŠĆA 16, 14, 1, 1 – 481:376 (+105) – 43

2. BORAC 16, 12, 0, 4 – 446:359 (+87) – 36

3. KONJUH 16, 9, 1, 6 – 482:441 (+41) – 28

4. ZRINJSKI 16, 9, 1, 6 – 448:408 (+40) – 28

5. DERVENTA 16, 9, 1, 6 – 431:400 (+31) – 28

6. BOSNA 15, 8, 1, 6 – 385:373 (+12) – 25

7. GORAŽDE 15, 7, 1, 7 – 407:432 (-25) – 22

8. MAGLAJ 16, 7, 0, 9 – 424:440 (-16) – 21

9. SLOGA 15, 6, 0, 9 – 436:474 (-38) – 18

10. KRIVAJA 15, 5, 1, 9 – 391:434 (-43) – 16

11. ČELIK 16, 5, 0, 11 – 462:524 (-62) – 15

12. PRIJEDOR 16, 4, 1, 11 – 407:476 (-69) – 13

13. KRAJINA 16, 3, 0, 13 – 416:479 (-63) – 9