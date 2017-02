NASTAVLJENA PREMIJER RUKOMETNA LIGA BIH – POBJEDA RK VOGOŠĆA POLJINE HILLS U MOSTARU PROTIV ZRINJSKOG REZULTATOM 23:20

Utakmicama 14.kola večeras je nastavljena Premijer liga BiH za rukometaše. Rukometaši Vogošće PH ostvarili su vrlo važnu gostujuću pobjedu u Mostaru protiv Zrinjskog – 23:20.

Nakon početnih 2:0 za domaće Vogošćani su pokazali zbog čega su lideri prvenstva i sa 9 vezanih golova preokreću rezultat i prednost do kraja susreta drže u svojim rukama. Trener Zrinjskog pokušao je da sa svojim podmlađenim timom odgovori na igru Vogošće no iskustvo i šira klupa u ovom susretu bila je na strani Vogošćana. Poluvrijeme je završeno prednošću od 13:7 za RK Vogošća Poljine Hills a na kraju je bilo već spomenutih 23:20.

Divković sa 7 golova te Bečić i Međić sa po 5 nosili su Vogošću do pobjede u ovom meču a vrijedi istaći još jednu dobru partiju Adnana Šabanovića (15 odbrana) na golu našeg tima.

U narednom kolu RK Vogošća Poljine Hills igra na svom parketu protiv Čelika iz Zenice. Ovaj susret bi trebao da se igra u petak 17.februara u dvorani „Amel Bečković“.