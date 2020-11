NAJAVA SPORTSKOG VIKENDA VOGOŠĆANSKIH EKIPA

Rukometaši Vogošće sutra će na domaćem terenu dočekati ekipu visočke Bosne u okviru 11.kola Premijer rukometne lige BiH. Proteklih sezona Visočaci su u Vogošći igrali uz podršku velikog broja navijača što je davalo posebnu draž utakmici no ovaj put meč će biti odigran bez prisustva publike zbog trenutne epidemiološke situacije. Utakmica će biti posebno emotivna i zbog sjećanja na prerano preminulog trenera Edhema Sirću koji je u oba ova kluba ostavio veliki trag.

Favorit za bodove u ovoj utakmici su Vogošćani jer se ekipa Bosne u ovom trenutku nalazi pri samom dnu tabele, odigravši sedam utakmica u deset kola i ostvarivši samo jednu pobjedu. S druge strane Vogošća u ovaj meč ulazi sa šeste pozicije uz skor 4 pobjede, 1 remi i 4 poraza.

Utakmica između RK Vogošća i RK Bosna Visoko igra se u subotu sa početkom u 18 sati, u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“, a snimak meča možete pogledati u programu TV Vogošća u nedjelju.

Ovog vikenda na domaćem terenu igraju i mladi rukometaši Vogošće koji kao ekipa Vogošća 2 nastupaju u Prvoj rukometnoj ligi Federacije BiH grupa Jug. U ovoj ligi na programu je 10.kolo a gosti Vogošćanima su igrači Rukometne akademije Čapljina. Vogošća 2 nakon 9 kola ima ubilježene dvije pobjede i biće im ovo prilika da dođu i do treće, s obzirom da se ekipa Čapljine nalazi na samom dnu tabele uz sedam poraza i samo jedan remi iz prethodnih utakmica. Utakmica između Vogošće 2 i Rukometne akademije Čapljina igra se u subotu 28.11.2020.godine sa početkom u 14 sati u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ bez prisustva publike.

Ovog vikenda svoj meč igraju i odbojkašice Vogošće. One će u okviru 8.kola Superlige Federacije BiH za odbojkašice grupa Jug gostovati u dvorani „Ramiz Salčin“ u svojevrsnom derbiju ovog kola. Naime njih će na Mojmilu dočekati odbojkašice „Novog Grada“ koje u ovo kolo ulaze sa druge pozicije na tabeli a Vogošćanke se nalaze na trećem mjestu. Utakmica između OK Novi Grad i OK Vogošća igra se u nedjelju sa početkom u 17 sati u Sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“ na Mojmilu.

Nakon problema sa koronom i pauze od nekoliko sedmica ovog vikenda i košarkaši Vogošće trebali bi nastaviti svoje takmičenje u okviru A1 košarkaške lige BiH grupa Jug. Oni bi u nedjelju 29.11.2020.godine trebali gostovati u Goraždu ekipi Radničkog, u okviru 5.kola lige. Početak susreta je planiran u 15 sati.