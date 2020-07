KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS POZIVA GRAĐANE NA OBAVEZNO I STRIKTNO PRIDRŽAVANJE PREPORUČENIH EPIDEMILOŠKIH MJERA

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo poziva građane i institucije u Kantonu Sarajevo, pred nastupajući Kurban bajram, da su obavezni striktno se pridržavati mjera iz Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su u primjeni od 25. jula 2020. godine.

U Naredbi je naloženo obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, uz obavezno držanje fizičke distance od najmanje jedan (1) metar. Okupljanje u zatvorenom prostoru dozvoljeno je do maksimalno 50 osoba, a na otvorenom do 100 osoba, uz držanje obavezne distance od najmanje dva (2) metra.

„Apelujemo na građane da se posebno u nastupajućim praznicima suzdržavaju od bliskih međusobnih kontakata u smislu rukovanja i ljubljenja, te porodičnih okupljanja sa većim broju osoba na jednom mjesto“, naglašavaju iz Kriznog štaba.

Također apeluju na građanstvo da tokom Bajramskih praznika izbjegava sva veća okupljanja, pa čak i okupljanja sa rodbinom, jer ista nose rizik širenja infekcije.

“Posebno apelujemo na osobe koje dolaze iz inostranstva sa područja koja su pogođena COVID-19 infekcijom, da izbjegavaju rodbinska okupljanja i u slučaju da imaju neki od simptoma: suhi kašalj, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, dijareja, bolovi u grudima ostanu u kućama i obrate se ljekaru za daljnje analize. Štiteći sebe, minimiziranjem rizika od infekcije, štitimo i najranjivije osobe, starije osobe, hronične bolesnike. U skladu sa navedenim i Islamska zajednica BiH je uputila apel da ovaj Bajram obilježimo, uz poštivanje svih epidemioloških mjera“, ističu u Kriznom štabu.

Dodaju i kako smo u prethodnom periodu svjedoci pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, a jedan od uzroka je bio u masovni dolazak osoba iz inostranstva krajem maja i početkom juna 2020 godine.

“Ponovno apelujemo na građane da nose maske u svim zatvorenim prostorima, i na otvorenim prostorima ukoliko nije moguće držati distancu od 2 metra. Također molimo da se minimizira bliski kontakt sa prijateljima i rodbinom“, naglašavaju iz kantonalnog Kriznog štaba.

Podsjećaju i da je Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva dozvoljen rad ugostiteljskih objekata ne duže od 23:00 sata, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera: distance, dezinfekcije prostora, stolova i ruku, odnosno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Na kraju još jednom pozivaju građane Kantona Sarajevo na maksimalan oprez, te ističu da je jedini učinkovit način borbe protiv epidemije koronavirusa striktno pridržavanje propisanih mjera, lična odgovornost i dobra saradnja građana i zdravstvenih radnika.

“Cijenimo da je to jedini način kojim možemo svi zajedno doprinijeti prevazilaženju novonastale epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo“, poručuju iz Kriznog štaba.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo svim muslimanima čestita nastupajući Kurban bajram tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun, uz želje za ličnu i porodičnu sreću i dobro zdravlje

/preuzeto sa www.vlada.ks.gov.ba/