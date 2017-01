KOŠARKAŠI VOGOŠĆE U NEDJELJU NA ILIDŽI PROTIV IGMANA

Nakon odlične igre prošlog vikenda i visoke pobjede protiv Čelika iz Zenice (120:47) košarkaši Vogošće u nedjelju na Ilidži (15:30) nastavljaju svoj pohod ka šampionskoj tituli i plasmanu u viši rang. Protivnik je ovaj put ekipa Igmana koju su Vogošćani savladali u prvom dijelu sezone (81:60) ali to ne treba da zavara jer je ekipa Igmana u odličnoj formi i ima iza sebe četiri uzastopne pobjede. Posljednja od njih ostvarena je u prošlom kolu na „vrućem terenu“ u Travniku, 64:71, protiv istoimenog domaćina koji je nanio jedan od dva poraza Vogošćanima u ovoj sezoni. Komšijski derbi može biti i dodatni motiv domaćinima, kao prošle sezone kada su na krilima Sanija Čampare (31) i Ermina Tarčina (28) pobijedili Vogošću rezultatom 85:73 i time zakomplikovali planove Vogošćana. Ekipa Igmana trenutno je četvrtoplasirana i pokušaće svim silama zadržati to mjesto koje ih vodi u doigravanje za prvaka A1 lige BiH.

No ovaj put trener Ahmet Pašalić ništa ne prepušta slučaju. Pauzu između dva kola iskoristio je za odigravanje prijateljske utakmice sa ekipom Kaknja, aktuelnim viceprvacima BiH koje sa klupe predvodi zlatni trener Josip Pandža. Susret je odigran u srijedu u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći i poslužila je trenerima oba kluba da pruže priliku svim igračima. Iako je rezultat bio u drugom planu treba istaći da su Kakanjci slavili rezultatom 70:73. Gledajući ove susrete protiv ekipa iz vrha Lige 10 BiH (lider Bosna u Kupu i Kakanj) koji su završeni minimalnim pobjedama iskusnijih ekipa iz višeg ranga, igra Vogošće izgleda prilično zrelo. Veliki roster igrača predvođenih Peljtom i Mustaficom, odlična pojačanja u zimskom prelaznom roku, efikasni u napadu i čvrsti u odbrani u dosadašnjem toku sezone (koš količnik +246, 992 postignuta poena uz 746 primljenih) Vogošćani zasluženo važe za najvećeg favorita za osvajanje šampionske titule u A1 košarkaškoj ligi.

Igrači Vogošće u drugom dijelu sezone sve bi mogli rješavati u dvije ključne utakmice – za desetak dana u Vogošći protiv Burcha i u posljednjem kolu regularnog dijela u Srebreniku protiv Gradine. Te dvije utakmice trebale bi odlučiti startne pozicije u Play-off-u.

A1 košarkaška liga BiH

Parovi 13.kola

KK Burch – KK Travnik BT (subota 28.1. u 16:00)

KK Turbina – KK Iskra (subota 28.1. u 18:30)

KK Promo DV – KK Gradina Tešanj (subota 28.1. u 19:00)

KK Igman – KK Vogošća (nedjelja 29.1. u 15:30)

OKK Čelik – KK Gradina Srebrenik (nedjelja 29.1. u 16:00)

Tabela (nakon 12.kola):

01 Vogošća 9-2

02 Gradina Srebrenik 8-3

03 Burch 8-2 (-1)

04 Igman 7-4

05 Turbina 6-5

06 Čelik 6-5

07 Travnik 5-6

08 Lukavac 3-8

09 Promo DV 3-7

10 Iskra 3-7 (-1)

11 Gradina Tešanj 1-10