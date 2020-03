KADETKINJE SAMBONA ZLATNE NA TK OPENU

Povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH, u tuzlanskom Mejdanu je u subotu održan tradicionalni 21. međunarodni karate turnir TK Open 2020, na kome je učestvovalo 760 takmičara iz 70 karate klubova iz šest država (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Švedske, Sjeverne Makedonije i BiH).

Karate klub Sambon iz Vogošće na najstarijem turniru u BiH nastupio je sa 10 takmičara u pojedinačnom i ekipnom dijelu. Osvojeno je 10 medalja – 1 zlatna, 2 srebrne i 7 bronzanih.



Zlatnu medalju ekipno osvojile su kadetkinje Nejla Hodžić i Sarah Čardaković dok su se srebrnim odličjima u pojedinačnoj konkurenciji okitili Jusuf Šejto (2007 -45kg) i Harun Smajić (2007 -50kg).

Do pobjedničkog postolja i bronzanih medalja u pojedinačnoj konkurenciji stigli su Sumejja Šejto (seniorke -68kg), Jasmin Husejinović (seniori -75kg), Amer Varajić (seniori -84kg), Dželil Tvrtković (2006 -50kg) i Sajra Šišić (2008 +50kg). Do duple bronze u ekipnoj konkurenciji stigli su Harun Smajić, Dželil Tvrtković i Jusuf Šejto i to u konkurenciji kadeta i dječaka.

Ovogodišnji TK Open bio je i posljednja provjera forme pred predstojeće Balkansko prvenstvo za seniore, koje će se narednog vikenda (od 5.do 8. marta) održati u Beogradu, na kojem će za reprezentaciju BiH nastupiti Sumejja Šejto, Jasmin Husejinović i Amer Varajić, i za ostale članove Sambona koji će također narednog vikenda nastupiti na Federalnom prvenstvu u Zenici.

Po završetku turnira ekipa Karate kluba Sambon se uputila na tuzlansku Kapiju gdje je odala počast nevino stradaloj mladosti.