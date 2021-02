IDUĆE GODINE NOVIM TROLEJBUSOM U VOGOŠĆU

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta sa saradnicima održao je danas sastanak sa načelnicima Općina Centar i Vogošće Srđanom Mandićem i Edinom Smajićem na temu obnove trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za obnovu i uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće.

Projektom je obuhvaćena izgradnja kontaktne mreže na dionici od ulice Alipašina (od bivše zgrade Ambasade SAD) do Vogošće, izgradnja postrojenja elektrovučnih podstanica Hotonj i Vogošća. Nakon provedene javne nabavke, za projektanta je izabran IPSA institut.

Kako je navedeno na sastanku, neophodno je sanirati i postojeće upotrebljive stubove za kontaktnu mrežu, te izgraditi nove na mjestima, gdje je to potrebno, radi postavljanja nove kontaktne mreže.



“Ovog ljeta bit će raspisan tender za izvođača radova, čiji izbor bi trebao biti završen do kraja godine. Radovi na obnovi trolejbuske mreže, prema očekivanjima, potrajat će oko tri mjeseca, što znači da će trolejbus za Vogošću voziti naše građane već u 2022. godini. To se poklapa sa nabavkom 25 novih trolejbusa, a za koje smo ugovor potpisali sredinom januara ove godine. Veoma nam je bitno da kvalitetnim i ekološki prihvatljivim gradskim prijevozom povežemo Vogošću sa centralnim dijelom Sarajeva”, rekao je ministar Šteta.

Prije agresije na BiH, na linijama 105 i 106 dnevno je saobraćalo 16 trolejbusa, povezujući tada Vogošću sa Trgom Austrije i naseljem Otoka.

Do konačne obnove trolejbuskog saobraćaja i njegovog pokretanja na predratnom nivou ostala je dionica od ulice Alipašina do naselja Vogošća u ukupnoj dužini od devet kilometara.

Uspostavljanjem ove linije ostvaruje se veća pouzdanost u funkcionisanju procesa prijevoza putnika od naselja Vogošća do centralnih dijelova Sarajeva, utiče na smanjenje zagađenosti zraka i povećava kvalitet usluge prijevoza putnika uopšte.

Finansiranje projekta obnove trolejbuske mreže do Vogošće vršit će se kreditnim sredstvima u iznosu od 10 miliona KM.

