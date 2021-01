A1 KOŠARKAŠKA LIGA BIH: NOVA POBJEDA VOGOŠĆANA

U odloženoj utakmici 4. kola A1 košarkaške lige BiH grupa Jug koja je odigrana večeras u dvorani „Amel Bečković“ košarkaši Vogošće savladali su ekipu Spars Realway II rezultatom 75:59.

Domaći su odlično otvorili meč i već nakon dvije minute igre imali vodstvo od 9-0 koje je raslo iz minuta u minut a pred kraj prve četvrtine već su imali i +15 (23:8). Možda je u tim trenucima izgledalo da je pitanje pobjednika već riješeno međutim u nastavku prvog poluvremena trener gostiju Trbić uspio je pronaći dobitnu kombinaciju i mladi igrači razvojnog tima Sparsa topili su prednost Vogošćana i pred kraj drugog perioda stigli na svega dva poena zaostatka (33:31).

Na odmor se otišlo sa prednošću Vogošće od četiri poena (35:31) a savjeti trenera Kahrimana u svlačionici urodili su plodom u nastavku jer su domaći zaigrali brže i efikasnije i do kraja treće četvrtine razlika je iznosila 20 poena (62:42). Bilo je to dovoljno da se utakmica sigurno privede do kraja i da se upiše nova, četvrta pobjeda u ovoj sezoni rezultatom 75:59.

Sastav Vogošće u ovoj pobjedi predvodili su sa double-double učinkom kapiten Dedović (28 poena i 11 skokova) i centar Islamović (18 poena i 12 skokova) a vrijedi spomenuti odličan dodavački učinak Kasuna koji je meč završio sa 12 uspješnih asistencija. U mladoj ekipi Sparsa bolji od ostalih bio je mladi Mulić sa 16 postignutih poena.

Već u subotu počinje drugi dio prvenstva u A1 košarkaškoj ligi BiH a prvi meč u nastavku Vogošćani igraju na domaćem parketu protiv lidera Bošnjaka iz Hadžića.