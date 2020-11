KVALITET ZIMSKE OPREME NA SVIM AUTOMOBILIMA TOKOM PERIODA OBAVEZNOG KORIŠTENJA, VRLO VAŽAN!

Od 15. novembra do 15. aprila u našoj zelji je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme na svim vozilima, bez obzira na vremenske uvjete i stanje na putevima. U zimskim uslovima dobro je poslušati stari vozački savjet – guma glavu čuva, a da je to tako objasnio nam je Edah Čolić, voditelj poslovnice ACŠ auto dijelova u Vogošći.

” Vozači prvenstveno zbog sebe trebaju kupiti set zimskih kvalitetnih guma i montirati ih, ne zbog kazni nego vlastite sigurnosti. Trebaju izbjegavati jeftine proizvode koji se mogu naći na tržištu a koji našim uslovima nikako ne odgovaraju. Takođe vrlo je važno provjeriti ispravnost kočionog sistema, akumulatora, dosuti ili izmjeniti tekućine i to koristiti one koje odgovaraju perfomansama automobila. Uvijek birati proizvode kvalitetnih proizvođača jer to su ulaganja koja nam štede, sa druge strane lošiji i jeftiniji proizvodi znaju napraviti dodatnu štetu. Kupovinu treba obaviti kod onih trgovaca koji su educirani i koji znaju šta prodaju i koji će svojim savjetima pomoći kupcima.”

Guma glavu čuva ali i novčanik. Kazne za one koji ne posjeduju zimsku opremu kreću se od 40 do 500 KM. Zimska oprema na svim vozilima obavezna je od 15.11. do 15.4. iduće godine, a podrazumijeva ili četiri zimske gume ili četiri ljetne s lancima. Upotreba zimske opreme odnosi se na sva vozila bez obzira na vremenske uslove i stanje kolovoza. Mogu i ljetne gume, ali sa minimalno četiri milimetra profila i uz lance u prtljažniku.