ZBOG RADOVA NA JOŠANIČKOJ PETLJI U NAREDNIH SEDAM DANA NAJAVLJENE DJELOMIČNE ILI POTPUNE OBUSTAVE SAOBRAĆAJA

Iz JP Autoceste FBiH obavještavaju sve korisnike da će zbog izvođenja radova na sanaciji kolovozne konstrukcije na petlji Jošanica, u narednom periodu dolazit do izmjene režima saobraćaja. Radovi će se odvijati u noćnim satima i to od 20:00 sati do 06 sati narednog dana. Regulacija saobraćaja će se vršiti postavljanjem privremene saobraćajne signalize.

Izmjene režima saobraćaja će se vršiti kako slijedi:

Utorak 11.7.2023. godine od 20:00 sati, saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, bez totalne obustave

Srijeda 12.7.2023. godine od 20:00 sati, saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, bez totalne obustave

Četvrtak 13.7.2023. godine od 20:00 sati, totalna obustava saobraćaja na petlji Jošanica

Petak 14.7.2023. godine od 20:00 sati, totalna obustava saobraćaja na petlji Jošanica

Ponedjeljak 17.7.2023. godine od 20:00 sati, saobraćaj će biti obustavljen na izlazu sa autoceste na Jošanici iz pravca Mostara (izlaz na lijevoj strani autoceste smjer Mostar – Zenica)

Utorak 18.7.2023. godine od 20:00 sati, saobraćaj će biti obustavljen na izlazu sa autocete na petlji Jošanica iz pravca Zenice (izlaz na desnoj strani autoceste smjer Zenica – Mostar)

Srijeda 19.7.2023. godine od 20:00 sati, saobraćaj će biti obustavljen na ulazu na autocestu – kružni tok u Jošanici

Iz Autocesta Federacije BiH mole sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

/preuzeto sa jpautoceste.ba/