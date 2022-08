ZA UČENIKE IZ NASELJA KRIVOGLAVCI OSIGURAN KOMBI PREVOZ

Veliki broj vogošćanskih učenika svaki dan koristi kombi prevoz od kuće do škole. Pored već postojećih linija od sutra je po prvi put uvedena i kombi linija za učenike iz naselja Krivoglavci koji putuju do OŠ„Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu. Naša ekipa prisustvovala je na probnoj vožnji minibusa i razgovarala sa direktorom škole Šemsom Pačarizom koji nije krio zadovoljstvo što je učenicima osiguran prevoz od kuće do škole jer je proteklih godina to bio gorući problem u ovom naselju. Istakao je da će prevoz biti usklađen sa početkom nastave i časovima koji učenici imaju u obje smjene. Također i u naselju Gora učenici će i ove godine imati prevoz od kuće do škole. Za ove učenike do kraja školske godine osigurana su sredstva za prevoz školske djece.