ZA NEDOZVOLJENO STRANAČKO PLAKATIRANJE U TOKU KAMPANJE PREDVIĐENE NOVČANE KAZNE I DO 15.000 KM

U Inspektoratu Općine Vogošća ističu da su politički subjekti još prije početka predizborne kampanje upoznati sa zakonskom obavezom postavljanja reklamnih plakata na dozvoljenim mjestima, što je definisano Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo. Prema riječima Sehada Zekovića, glavnog inspektora–rukovodioca Inspektorata Općine Vogošća, svako kršenje biće sankcionisano, što je bio slučaj i prethodnih izbora.

Zeković je napomenuo da treba razlikovati plakate koje se postavljaju na nedozvoljenim mjestima od onih koje su svoje mjesto imaju u prostoru isključivo namijenjenim za oglašavanje. Iz Inspektorata kažu da je zakonskim odredbama regulisana i novčana sankcija za one koji ne poštuju zakon. Kazna za pravna lica iznose od 5000 do 15.000 KM, a za odgovorna lica od 1500 do 3000 KM.