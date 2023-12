VOGOŠĆANSKI BAZEN OTVOREN LJUBITELJIMA PLIVANJA I TOKOM ZIME

Tri godine rada vogošćanskog bazena označava zapravo tri godine ljubavi, volje i stručnosti za usvajanje i usavršavanje plivačkih tehnika. Bazen je otvoren i prilagođen za sve dobne skupine korisnika.

Vogošćanski bazen od početka upotrebe koristi veliki broj građana, kako sa područja općine Vogošća tako i iz susjednih općina. Stručni saradnik na bazenu JU KSC Vogošća Semir Kahriman ističe da je u toku i škola plivanja koja mnogoj djeci omogućava kako da nauče osnovne tehnike plivanja. S obzirom da je zimski period u bazenu je voda izuzetno čista i topla, a temperatura iznosi 28 stepeni. Semir preporučuje da je potrebno ponijeti odgovarajuću opremu prilikom posjete bazenu.

S toga vas pozivamo da vogošćanski bazen posjetite radnim danima u vremenskom periodu od 08.00 do 22.00 sata, subotom od 11.00 do 20.00 sati, dok je nedjeljom radno vrijeme od 11.00 do 19.00 sati.