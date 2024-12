VOGOŠĆANI OSUĐUJU SVAKI VID NASILJA NAD ŽENAMA ILI MUŠKARCIMA

Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini je u posljednjih deset godina, do kraja 2023. godine, ubijeno najmanje 70 žena, dok je broj slučajeva nasilja teško odrediti. Za ove slučajeve femicida do sada je izrečeno 29 presuda, zatvorskih kazni od 3,5 do 40 godina, a od 70 ubica njih 29 je izvršilo samoubistvo. Prošle sedmice je završena kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koju provodi UN Women. Cilj kampanje je podići svijest i potaknuti djelovanje za prevenciju i uklanjanje nasilja nad ženama i djevojčicama širom svijeta. Na globalnom nivou jedna od tri žene su žrtve nasilja, a u BiH je jedna od dvije, što znači da je taj procenat mnogo veći. Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, rekla je da nijedna žena ne treba živjeti u strahu. Globalna statistika pokazuje da širom svijeta intimni partneri i članovi porodice ubiju jednu ženu svakih deset minuta te je tokom prošle godine zbog femicida njih 51.100 izgubilo život.

Pitali smo Vogošćane koliko znaju o ovoj temi i jesu li imali u svom okruženju slučajeve nasilja nad ženama? Odgovori su bili gotovo isti, naši sugrađani su itekako svjesni problema nasilja nad ženama i osuđuju ga. Smatraju da žrtve nasilja treba što bolje zaštititi, a pozivaju žene koje trpe nasilje da se ohrabre i prijave ga.