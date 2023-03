UPUĆEN NAKNADNI POZIV ZA POTPISIVANJE STIPENDIJSKIH UGOVORA

Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća upućuje poziv aplikantima koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Vogošća, a koji još nisu potpisali ugovor o stipendiranju da to učine u što kraćem roku. Ugovore mogu potpisati u kancelariji broj 71 svakog radnog dana od 8 do 15 sati i 30 minuta. Takođe se pozivaju svi aplikanti koji su ostvarili pravo na stipendiju, a još nisu dostavili transakcijski račun na koji će im se uplatiti stipendije da to učine u što kraćem roku kako bi se i njima mogli uraditi ugovori. Neophodno je da se ovaj proces završi kako bi se moglo pristupiti uplati stipendija stipendistima Općine Vogošća. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/586–414.