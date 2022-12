UPOSLENICI DOMA ZDRAVLJA VOGOŠĆA PROŠLI KURS REANIMACIJE

U prostorijama Doma zdravlja Vogošća održana je edukacija za uposlenike, zdravstvene profesionalce o reanimaciji pacijenata i to po evropskim standardima. Organizovana edukacija u Domu zdravlja Vogošća je najjednostavniji, ali i najbitniji aspekt prepoznavanja da će kod pacijenta doći do srčanog zastoja, te kako reagovati i zbrinuti pacijenta do dolaska Hitne medicinske pomoći, rekao je direktor DZ Vogošća, dr. Almir Pašagić. Dodaje da se ova aktivnost realizuje u koordinaciji sa Općinom Vogošća, odnosno sa općinskom Civilnom zaštitom i da se na ovaj način obučava specifičan tim u kojem učestvuju vozači, medicinske sestre i ljekari, a koji će djelovati u specifičnim situacijama ili bilo kakvih nepogodama i nesrećama.

Prema statističkim podacima život čak 50% osoba koje dobiju srčani zastoj se mogu spasiti ukoliko se na vrijeme poduzmu mjere reanimacije. Edukaciju održanu u našoj Općini je financijski podržala Javna ustanova Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, Općina Vogošća i Služba civilne zaštite.