ULIČNA UTRKA VOGOŠĆA 5K : SAZNAJTE KOJE ĆE VOGOŠĆANSKE ULICE BITI ZATVORENE ZA SAOBRAĆAJ SUTRA

Završene su višemjesečne pripreme za održavanje sedme ulične Utrke za sve generacije „Vogošća 5K“ koja će se održati sutra 14. septembra. Očekuje se više od 400 učesnika. Zbog toga će u pojedinim ulicama doći do obustave saobraćaja, odnosno na dionici na kojoj će se odvijati utrka. Od 17 do 19 sati vozila neće moći saobraćati u ulicama Jošanička, Omladinska, Izeta Delića, Akifa ef. Biserovića i dio Igmanske ulice odnosno put koji se nalazi uz željezničku prugu do raskrsnice sa ulicom Akifa ef. Biserovića, nova industrijska zona i Uglješići. Po upustvima policijskih službenika u vrijeme obustave saobraćaja vozači će moći koristiti alternativne pravce. Iz organizacionog odbora pozivaju građane da svojim prisustvom podrže sve takmičare i uveličaju ovu značajnu sportsku manifestaciju.