UČENICI OŠ „PORODICE EF. RAMIĆ“ IZ SEMIZOVCA NA ZIMSKI RASPUST OTIŠLI SA PROSJEČNOM OCJENOM 4,31

Direktor OŠ „Porodice ef. Ramić” Šemso Pačariz zadovoljan je uspjehom učenika ove škole, koji su ostvarili u prvom polugodištu školske 2023/24. Prema njegovim riječima najviše je bilo odlikaša njih 161, vrlodobrih je 103, dobrih 25, a sa nedovoljnim uspjehom polugodište je završilo 5 učenika. Osim u nastavnim, učenici su veoma akivni i na vannastavnim aktivnostima, što se posebno vidi kada se održavaju određene kulturno-umjetničke manifestacije u školi.

Do početka drugog polugodišta ostale su još dvije sedmice, u školi su u toku obimni radovi na čišćenju i krečenju prostorija koje će svoje učenike dočekati osvježene i uredne. Ovome valja dodati i to da školu pohađa 350 učenika, od kojih je sa primjernim vladanjem 214, vrlodobro ima njih 6, dobro 4 učenika, a nedovoljnim vladanjem, radi velikog broja neopradanih izostanaka, ocijenjena je jedna učenica ove škole. Učenicima do trećeg razreda vladanje se ne ocjenjuje.