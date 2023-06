U VOGOŠĆI ODRŽANA PROMOCIJA PRVE KNJIGE ZA DJECU NOVINARA ELVIRA HALILOVIĆA

Nakon promocija u školama i drugim bh gradovima, „Priče iz srcolike zemlje“ su doživjele i svoju prvu pravu, veliku vogošćansku promociju. Događaju su prisustvovale brojne zvanice, gosti i naravno publika kojoj je knjiga i namijenjena – vogošćanski mališani. Promotori su bili Lidija Sejdinović, popularna Teta Pričalica i Fahrudin Kučuk omiljeni dječji pisac.

Prva knjiga i ostvarenje dječačkog sna novinara Elvira Halilovića, zasigurno je jedna od najljepših domaćih knjiga za djecu izdatih u novije vrijeme. „Priče iz srcolike zemlje“ sadrži sedamnaest priča (svaka počinje slovom imena naše domovine) za djecu i to ne običnih, nego onih koje govore o ljepotama naše zemlje. Vrlo prihvatljivim i djeci razumljivim jezikom, Elvir – Čikopisac se obraća svojoj publici, a oni dok čitaju uče o našim gradovima, planininama, historiji BiH i to sve na jedan lagan i pamtljiv način. Da bi bilo sve zanimljivije, mali čitaoci svaku priču mogu još i oslikati. Za one željne znanja postoji i poseban dodatak: Znate li da… Pa su tu važne dopune, objašnjenja ili prosto priče o historijskim događajima i ličnostima, legende sve ono što našu zemlju čini posebnom. Večerašnja promocija bila je prilika da saznamo koliko i najmlađi posjetioci znqju o svojoj domovini kroz mini kviz, a oni su svojom kreativnošću dodatno uljepšali Elvirov prvijenac, i su svi na poklon dobili knjigu.

Već znamo da je za djecu najteže pisati, njih se ne može prevariti, ova knjiga je na prvu našla put do čistih dječjih srca, zato čestitke Elviru na hrabrosti da se knjigom vine u avanturu i pišući ostvari san iz djetinjstva. Možda je ovo zapravo knjiga kakvu je želio imati kao dijete, pa je srcem pisana drugoj djeci. Zato vjerujemo da će ove Priče doživjeti svoja dopunjena izdanja, a da će one neispričane ugledati svjetlo dana u nekim novim knjigama sa potpisom Elvira Halilovića Čikopisca.

Elvir Halilović je rođen u Srebrenici, jedno vrijeme živio je u Živinicama, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na katedri za žurnalistiku. Dugi niz godina živi i radi u Vogošći, dugogodišnji je zaposlenik RTV Vogošće, trenutno obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika.