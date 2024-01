U vogošćanskoj dvorani “Amel Bečković” u organizaciji Odbojkaškog kluba “Vogošća” održan je dvodnevni turnir pod nazivom “Zimska priča 2024”. Riječ je o turniru mladih koji su igrali prijateljske utakmice i to za 2008. godište i mlađe. Prvo mjesto na turniru zauzela je odbojkaška ekipa “Block out” iz Sarajeva. Drugo mjesto je ŽOK “Alipašino polje”, treće mjesto OK “Vogošća 1” i treće mjesto OK “Vogošća 2”.