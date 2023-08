U SŠC VOGOŠĆA U TOKU GODIŠNJI ODMORI ALI I PRIPREME ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU

U SŠC Vogošća kao i u drugim školama u toku je školski raspust i vrijeme godišnjih odmora za većinu uposlenika. Dok učenici odmaraju i uživaju u ljetu, uposlenici koji ovih dana ne odmaraju rade na pripremi kompletnog ambijenta za novu školsku godinu, tako da će učenike i nastavnike dočekati potpuno čiste i dezinficirane prostorije za rad.

“Tako je, vrijeme je godišnjih odmora, ali u školi uvijek ima neko. Lagano se pripremamo za novu školsku godinu. Tek smo zakoračili u august, ali razmišljamo o popravnim ispitima koji su krajem mjeseca. Ove godine ćemo to na malo drugačiji način, sedmicu prije ispita organizovali smo instruktivnu nastavu za učenike koji imaju jednu ili dvije negativne ocjene. Ove godine dva učenika su izgubila godinu samo zato jer nisu dozvolili da im se pomogne. Što se tiče upisa, mi smo na prvom roku upisali dozvoljeni broj djece, na tu činjenicu smo ponosni, ali nam je žao one djece koja su izrazila želju da dođu kod nas, a to im nije pošlo za rukom. Mi drugog upisnog roka nećemo imati. Nadam se da su učenici koji nisu uspjeli upisati željenu školu ipak tokom ljeta taj problem riješili u nekoj drugoj školi. Svoj djeci želim da se dobro odmore, ne razmišljaju o školi i da od septembra punom parom krenemo zajedno u nove pobjede.” – rekao je između ostalog danas direktor SŠC Vogošća Elvir Sućeska.

Ove godine upisano je jedno odjeljenje IT gimnazije, jedno odjeljenje ekonomskih tehničara, dva odjeljenja mašinskih tehničara, i to za zanimanja konstruktor na računaru i mašinski tehničar za CNC mašine, te dva razreda zanata, 12 trgovaca i 12 automehaničara, te dva zanimanja koja stipendira nadležno miinistarstvo, a riječ je operateru na CNC mašinama i zavarivačima. Već u prvom roku upisan je planirani broj učenika, pa tako drugog neće ni biti.