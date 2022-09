I ŠKOLA U SEMIZOVCU ORGANIZOVALA SVEČANI PRIJEM ZA PRVAČIĆE

Svečanim prijemom, uz prigodan program koji su pripremili stariji učenici ove škole, Osnovna škola „Porodice efendije Ramića“ u Semizovcu dočekala je svoje đake prvake. Ni kiša koja je u jučer u popodnevnim satima padala, nije pokvarila radost mališana na prvom danu njihovog školskog puta.

Još uvijek ne znaju šta ih to sve očekuje u ovom novom poglavlju njihovog životnog puta. Ali bez obzira na to đaci prvaci nisu krili sreću što konačno i oni postaju školarci.

Od ove školske godine prvačići iz naselja Krivoglavci pohađaće školu u Semizovcu. Za njih je organizovan prevoz do škole i nazad. Njima i svim ostalim prvačićima, kao i ostalim učenicima Osnovne škole „Porodice efendije Ramić“ u Semizovcu želimo puno uspjeha tokom školovanja.