U EDUKATIVNO – KREATIVNOM CENTRU „TETA PRIČALICA“ MALIŠANI UŽIVAJU NA RADIONICI POD NAZIVOM „FABRIKA ČUDESNIH PRIČA“

Literarna radionica u Edukativno – kreativnom centru „Teta Pričalica“ pod nazivom „Fabrika čudesnih priča“ osmišljena je za mališane kako bi oni kroz pisanu riječ istraživali svijet mašte, razvijali jezičke vještine i izražavali svoje misli i osjećaje. Uz pomoć voditeljice radionice Lidije Sejdinović mališani uče kako kreirati vlastite priče, ali imaju i mogućnost istražiti svijet likova i zapleta na zabavan i edukativan način.

Također, u Edukativno – kreativnom centru „Teta Pričalica“ mališanima se nudi prilika da na zabavan i inspirativan način istraže svoju kreativnost i razvijaju umjetničke vještine. U ovom prostoru mašte i boja, oni uče osnove crtanja, a prilikom naše posjete kazali su nam šta to najviše vole crtati.

Radionica je koncipirana tako da se nakon nekoliko minuta izmjenjuje aktivnost iz to razloga što mališanima te starosne dobi treba ponuditi niz različitih aktivnosti kako bi ostali zainteresovani.

Na radionici su prisutni mališani od 4 do 6 godina, a sve se to održava svakog četvrtka u prostorijama Edukativno – kreativnog centra „Teta Pričalica“ u terminu od 18 do 19.30 sati. Ova radionica nije samo način zabave, već je ključna prilika za razvoj djece.