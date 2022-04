U DOMU ZDRAVLJA VOGOŠĆA SMANJEN BROJ PACIJENATA

U Domu zdravlja Vogošća ovih dana zabilježen je manji broj pacijenata. Razloge treba tražiti u činjenici što se znatno smanjio broj oboljelih od korona virusa. Uveden je novi sistem naručivanja pacijenata, a sve službe rade gotovo isto kao prije početka pandemije u martu 2020. godine.

Prema riječima dr. Almira Pašagića direktora DZ Vogošća, nedavno su ukinute trijaže, COVID ambulanta i Drive in punkt u Semizovcu. Za one pacijente koji imaju simptome korona virusa opremljena je febrilna soba, a na ulazu se nalazi prostorija za one građane koji se žele vakcinisati.