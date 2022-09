TRIFUNOVIĆ: SVJEDOK ODBRANE JEDNOM VIDIO OPTUŽENOG NA ŽUČI

U nastavku suđenja Miladinu Trifunoviću, optuženom za zločine počinjene na području Vogošće, svjedoci Odbrane rekli su kako optuženog nisu viđali tokom njihovog boravka na Žuči, te da ne znaju da su civile koristili kao žive štitove.

Mladen Petrović, po zanimanju vatrogasni tehničar, ispričao je da je bio zaposlen u Tvornici ležajeva u Vogošći. Kako je kazao, radio je do aprila, kada su “počela previranja i sve je bilo blokirano”.

“Najviše me je bilo strah za ženu i dijete, njih sam poslao u Beograd, a ja sam ostao”, rekao je Petrović, te dodao da se potom priključio vojnoj jedinici Vogošćanski bataljon, koja je djelovala u okviru Vogošćanske brigade.

“Počeli smo oko zgrade u našoj ulici kopati rovove”, kazao je svjedok.

Na pitanje branioca Aleksandra Lazarevića ko je kopao rovove, svjedok je odgovorio da su oni sami kopali i da nije bilo civila među njima.

Naveo je da su nakon toga raspoređeni na brdo Žuč, gdje je svjedok u više navrata bio na liniji, odnosno stražario.

“Jednom sam vidio Miladina na Žuči, ali nama je gore glavni bio neki Vukota Vuković iz Srbije”, rekao je Petrović.

Petrović je kazao kako je čuo da su neki ljudi zarobljeni, ali da ih on nije vidio.

“Čuo sam za ‘Planjinu kuću’, ali nisam tamo odlazio. Čuo sam da je neki Špiro tamo zatvarao ljude”, ispričao je svjedok.

Pero Sikiraš, drugi svjedok Odbrane i nekadašnji pripadnik Hotonjske brigade, rekao je da im je komandovao čovjek kojeg su zvali “Srbijanac”.

Sikiraš je jednom prilikom, tokom straže na brdu Žuč, vidio četvoro civila kako između sebe nose dva sanduka municije, uz pratnju nekoliko vojnika.

“Dok su oni silazili niz brdo, prema šumi, zapucalo je i jedan od tih civila je pogođen u rame, sanitet ga je odvezao i ne znam šta je dalje bilo”, kazao je svjedok.

Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja iako je znao da to nije sigurno.

Nastavak suđenja je zakazan za 7. oktobar.

/preuzeto sa BIRN BIH/