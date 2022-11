TRIFUNOVIĆ MILADIN: S KOMŠIJAMA IZ JEFTIĆA KOPAO ROVOVE PO ŽUČI

Svjedok Odbrane Miladina Trifunovića, optuženog za zločine počinjene na području Vogošće, ispričao je kako je s komšijama išao da kopa rovove na Žuči, u okviru radne obaveze.

Milan Jeftić je kazao da je bio u radnoj obavezi i da je bio zadužen da raznosi hranu vojsci, a povremeno je išao da kopa rovove.

“Uveče se pretežno kopalo. Odvedu nas noći. Znam da je Žuč, ali ne znam gdje”, prisjetio se svjedok.

On je rekao da je njegovo selo Jeftići ispod Žuči i da su s njim išle i druge komšije. Naveo je da su svi bili srpske nacionalnosti.

Jeftić je kazao da nije bilo pucnjave dok su kopali rovove i da nije bilo ranjavanja.

On je dodao da nije bilo lica druge nacionalnosti dok su kopali rovove.

Na pitanje tužioca Adisa Nuspahića, rekao je da ne zna tačne lokacije gdje su obavljali te radove.

Trifunović je optužen, u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošća i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” vode na radove na prvim borbenim linijama iako je znao da to nije sigurno.

Termin nastavka suđenja biće određen naknadno.

/preuzeto sa BIRN BIH/