SVE GLAVNE I LOKALNE SAOBRAĆAJNICE U OPĆINI VOGOŠĆA RADNICI ZIMSKIH SLUŽBI NASTOJE ODRŽAVATI PROHODNIM

Zbog obilnih snježnih padavina sve zimske službe u općini Vogošća su na terenu i nastoje glavne i lokalne saobraćajnice održavati prohodnim. Problem predstavlja snijeg koji neprekidno pada više od 36 sati, pa su određeni prioriteti kako ne bi došlo do zastoja u saobraćaju. Posebno teška situacije je u padinskim dijelovima općine u kojima ima više od pola metra snijega. Redovno se posipa so kako ne bi došlo do smrzavanja. Trotoari i stepeništa se čiste ručno, a i građani su pozvani na zakonsku obavezu da snijeg čiste ispred svojih stambemih zgrada i objekata. Dodatni problem predstavljaju i nepropisno parkirana vozila.

Inače, Planom zimskog čišćenja koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Vogošća,ove zime za održavanje i čišćenje puteva na području naše općine zadužena je firma “KM inženjering”, dok je dio cesta u dužini od 22 kilometra u nadležnosti firme „AME“ . Dužina lokalnih i nekategorisanih puteva na svim mjesnim zajednicama iznosi 123 kilometra, te trotoara u dužini od 16,32 km. Sve zimske službe na terenu ostaju i narednih dana kada se nakon prestanka padavina očekuju veoma niske temperarture.