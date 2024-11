SEZONA GRIJANJA U VOGOŠĆI I DALJE NEIZVJESNA

Vogošćani koji za zagrijavanje svojih stanova koriste toplotnu energiju preduzeća “Bags- Energotehnika” i dalje su bez grijanja. Ogorčeni su i pokušavaju na različite načine odgovorne natjerati da rade svoj posao, ali to je čini se za sada uzaludno. U četvrtak su najavili proteste u 12 sati a mi smo i danas posjetili direktora preduzeća te smo saznali da su tokom prošle sedmice doneseni zaključci na osnovu kojih bi mogli do kraja sedmice pustiti grijanje. Još je neizvjesno da li su to lažne nade. Direktor preduzeća Enis Džihanić još jednom ističe da potrebnu količinu mazuta još nema. Koliko se moglo zaključiti kao i do sada sve je do resornog ministrastva i Vlade KS ali i od menedžmenta preduzeća koje se sve više suočava sa brojnim neriješenim problemima.