SANACIJA KVARA NA GLAVNOM VRELOVODU PREDUZEĆA „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ OČEKUJE SE SUTRA ILI U ČETVRTAK

Nakon što je jučer uočen kvar i danas se radilo na sanaciji dijela glavnoog vrelovoda u ulici Muje Šejte do kojeg je došlo proteklog vikenda. Isporuka toplotne energije je odmah prekinuta i neće je biti najmanje do kraja ove sedmice. Prema najavama iz preduzeća „Bags-Energotehnika“ tek u petak bi trebalo početi normalizacija sistema grijanja. Međutim i to je upitno jer osnovni problem nije riješen. Niko ne daje garanacije da će za grijanje više od 600 porodica u Vogošći biti osigurane potrebne količine mazuta. Građanima i dalje ostaje da se sami snalaze kako zagrijati svoje stanove u ovim hladnim novembarskim danima.