RUKOMETAŠI VOGOŠĆE SAVLADALI ISKRU – NASTAVAK SERIJE DOBRIH REZULTATA

Rukometaši Vogošće u subotu su na svom parketu, u okviru 9. kola Premijer rukometne lige BiH savladali ekipu Iskre iz Bugojna rezultatom 34:31.

Utakmicu su bolje otvorili gosti koji sve do sredine prvog poluvremena imaju minimalnu rezultatsku prednost. u 14-toj minuti Vogošća dolazi do preokreta, 7:6, i sve do kraja prvog dijela igralo se gol za gol.

Na poluvremenu je minimalna prednost ipak bila na strani gostiju, 15:16.

Rukometaši Vogošće bolje ulaze u nastavak meča i dolaze do +2, 19:17, no već koji minut kasnije rezultat je ponovo u egalu. Odlučujuću prednost Vogošćani stiču u 48-oj minuti i uspijevaju je sačuvati za konačnih 34:31.

Najefikasniji u pobjedi Vogošće bili su Memić i Šestan sa po sedam postignutih golova dok je jedan manje dao Grujić. U redovima Iskre istakao se Čekić sa 9 pogodaka.

U 10. kolu ekipa Vogošće gostuje u Ljubuškom gdje će u derbiju prvenstva odigrati protiv ekipe Izviđača.

Vogošća je nakon pobjede nad Iskrom, uz poraz Leotara, sa 14 osvojenih bodova preuzela vrh Premijerligaške tabele. Slijedi je Izviđač sa bodom manje, ali uz dvije utakmice manje. Po 13 bodova imaju i Krivaja i Leotar, a nakon njih tu su Konjuh i Gračanica koji, kao i Izviđač, imaju jednu odnosno dvije utakmice manje.