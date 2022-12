RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PROTIV RK “HERCEGOVINA” IZ NEVESINJA UPISALI NOVU PRVENSTVENU POBJEDU

Rukometaši Vogošće su u okviru 14. kola BH Telecom Premijer lige BiH slavili novu domaću pobjedu. Ovaj put protiv ekipe Hercegovine iz Nevesinja rezultatom 37:34. Domaća ekipa bolje je otvorila susret. Nakon uvodnih 2:0 gosti dolaze do poravnanja rezultata što je bilo i jedini put u ovom susretu. Nakon toga domaćini polako počinju da prave razliku. Već sredinom prvog dijela Vogošća je imala plus četiri kod rezultata 10:6. Do kraja prvog dijela prednost je porasla pa se na odmor odlazi kod rezultata 20:14. U drugom dijelu utakmice prednost je ostala na strani Vogošće za konačnih 37:34.

Vogošću su do pobjede vodili Nikola Grujić sa četrnaest i Adnan Isaković sa šest postignutih pogodaka. U redovima Hercegovine istakli su se Vladimir Tomić sa devet, te Nemanja Ivanović i Vojislav Čabrilo sa po šest postignutih golova. U posljednjem kolu prvog dijela sezone RK Vogošća gostuje ekipi Goražda.