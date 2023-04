RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PLASIRALI SE NA FINAL FOUR KUPA BIH

Rukometaši Vogošće poraženi su u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH na svom parketu od ekipe Leotara rezultatom 23:26. No bez obzira na taj poraz Vogošćani su ostvarili plasman na Final Four rukometnog Kupa BiH, zahvaljujući pobjedi od 4 gola razlike, 29:25, u prvom meču u Trebinju. Čini se da je sve ono što se dešavalo u Bugojnu, u i nakon utakmice 24-tog kola Premijer lige, ostavilo traga na ekipu Vogošće tako da su pretrpili tek drugi ovosezonski poraz na domaćem parketu. No plasman na završnicu državnog Kupa i prilika da se još jednom dođe do pehara trebala bi da bude impuls Vogošćanima za povratak na pobjednički kolosjek. Grujić sa 8 te Memić sa 5 postignutih golova predvodili su listu strijelaca Vogošće u sinoćnjoj utakmici. Leotar je tako, nakon dva vezana poraza protiv Vogošće, u prvoj utakmici Kupa i u prvenstvu, uspio da se koliko-toliko revanšira.



Pored Vogošće plasman na završni turnir Kupa BiH za rukometaše ostvarili su i tuzlanska Sloboda, Hercegovina iz Nevesinja i Izviđač, a gdje će Final Four biti odigran znaće se u narednim danima. Podsjećamo da je Vogošća krajem maja 2016. godine bila domaćin završnog turnira na kojem su naši rukometaši i osvojili titulu pobjednika ovog takmičenja. U finalu te godine savladali su Izviđač rezultatom 31:30.

Upravo je ekipa iz Ljubuškog i naredni protivnik ekipe Vogošće u derbiju 25. kola Premijer lige BiH, ali i derbiju proljetnog dijela. Jer biće to duel prvoplasiranog Izviđača i drugoplasirane Vogošće. Izviđač je u dosadašnjem dijelu Prvenstva zabilježio svega dva poraza, na gostovanjima protiv Slobode i protiv Gračanice u prošlom kolu, i Vogošćani će pokušati da budu treća ekipa koja je to uspjela u ovoj sezoni. Utakmica između Vogošće i Izviđača igra se sutra, u petak 7. aprila, u dvorani „Amel Bečković“ sa početkom u 18 sati.

Prije poraza u Bugojnu, Vogošćani su imali odličnu seriju od pet prvenstvenih pobjeda u nizu – Borac, Kakanj, Sloboda, visočka Bosna i Leotar. Za eventualni nastavak niza imaju najtežeg mogućeg protivnika u ovom trenutku, Skaute iz Ljubuškog. No za borbu za izlazak u Evropu naredne sezone svaki bod je važan. Gračanica, Sloboda i Leotar tik su iza Vogošćana i čekaju svaku eventualnu grešku da preuzmu poziciju na tabeli. Do kraja Premijer lige BiH, osim ovog duela sa Izviđačem, Vogošću očekuju gostovanja u Gračanici, Zavidovićima i Nevesinju, te dueli kući protiv Konjuha i Goražda.



Za kraj spomenimo i to da je selektor muške seniorske rukometne reprezentacije BiH Irfan Smajlagić objavio širi spisak za aprilske duele kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Na spisku su i dva člana rukometnog kluba Vogošća, golman Bekir Čordalija koji je imao više nego uspješan debi u prošlom ciklusu reprezentativnih utakmica, te Adnan Isaković. Reprezentacija Bosne i Hercegovine završne mečeve kvalifikacija igra protiv Slovenije u Cazinu 27.aprila te tri dana kasnije protiv Crne Gore u Podgorici.