RUKOMETAŠI RK “VOGOŠĆA” DOŽIVJELI PORAZ OD EKIPE RK “BORAC” BANJA LUKA

U zaostaloj utakmici 5. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, RK “Borac” je zabilježio vrijednu pobjedu u Vogošći rezultatom 29:34 (14:20).

Susret su bolje otvorili gosti koji su već u 5. minuti imali 3 gola prednosti 1:4. Održavao je Borac prednost sve do 14 minute kada domaći dolaze do poravnanja razultata 8:8. U nastavku prvog dijela dosta bolja igra gostujućih rukometaša koji su do odlaska na odmor stigli 6 golova prednosti pa je rezultat nakon prvih 30 minuta bio 14:20.

Dobrom igrom na startu drugog dijela rukometaši Borca u 35. minuti stižu na plus jedanaest 14:25. Serijom 5:0 domaćini uspijevaju smanjiti zaostatak ali do kraja susreta nisu uspjeli ugroziti prednost gostujućih rukometaša. Borac je na kraju slavio sigurnu i ubjedljivu pobjedu rezultatom 29:34.

Ekipu Borca do pobjede su vodili Vladan Đurđević sa 11, Jovan Todorović i Nikša Petrović sa po 6, te Stanko Stanković sa 5 postignutih pogodaka.

Kod Vogošće najefikasniji su bili Fahrudin Melić sa 11, te Nikola Grujić i Ajdin Smailbegović sa po 5 postignutih pogodaka.