PROFESIONALNI VOZAČ EDIN ČAVKUŠIĆ: OVAJ POSAO JEDNOSTAVNO MORAŠ VOLJETI

Vozači i automehaničari 15. januar obilježavaju kao svoj dan. Za Edina Čavkušića još od ranog djetinjstva vozila i autobusi bili su nešto posebno. Završio je Srednju školu za saobraćaj i komunikacije i uvijek je kaže htio biti blizu vozila. Radi već 22 godine kao profesionalni vozač autobusa na liniji Vogošća – Sutjeska.

Iako je imao priliku voziti širom svijeta, ipak on je odlučio ostati u BiH i voziti na domaćem terenu. Kaže da je teško ali i da razumije one koji odlaze u Evropu. Posao vozača se voli kaže Edin, a komunikacija sa ljudima jedan je od izazova. On navodi da se trudi ispuniti sve želje i zahtjeve svojih putnika, kako bi sigurno stigli na određenu relaciju. Edin se zajedno sa kolegama vozačima posebno raduje 15. januaru jer se baš na ovaj dan njeguje tradicija ali i slave prvi susreti sa volanom. Također, on poručuje omladini da je ovaj posao bez obzira na sve izuzetno lijep.

Tradicija obilježavanja 15. januara kao Dana vozača i automehaničara nastala je davne 1960. godine, kada je Josip Broz Tito postao počasni član Saveza vozača Jugoslavije. Svim vozačima, kako profesionalcima tako i amaterima, ali i automehaničarima želimo čestitati „Dan vozača i automehaničara“, sa željom da pređu milione kilometara bez problema i kvarova.