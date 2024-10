PROBLEMI U PREDUZEĆU „BAGS-ENERGOTEHNIKA“: VOGOŠĆANI NOVU SEZONU GRIJANJA DOČEKALI SA HLADNIM RADIJATORIMA

Radijatori u više od 600 stanova u Vogošći i nekoliko privrednih subjekata jutros su ostali hladni. 15 oktobar datum je kada zvanično počinje nova sezona grijanja. U preduzeću “Bags-Energotehnika” nisu na vrijeme obezbjedili dovoljne količine mazuta, tako da je odlučeno da se na početak sezone grijanja sačeka još nekoliko dana. U međuvremenu su urađene sve potrebne probe i sanacije kvarova, ali je zbog neodstatka potrebnih sredstava izostala nabavka goriva, pa je pomoć zatražena od resornog kantonalnog ministarstva.

Korisinici su s razlogom nezadovoljni i ogorčeni na ovakav odnos preduzeća koje je od danas bez problema trebalo početi sa isporukom toplotne energije. I to na samom početku nove sezone koja će prema svemu sudeći ponovo biti neizvjesna. Ipak, kako smo saznali od direktora ovog preduzeća Enisa Džihanića zagrijavanje vogošćanskih stanova moglo bi početi do kraja ove sedmice. Ovom prilkom iz preduzeća je upućeno izvinjenje svim korisnicima koji jutros u svojim stanovima nisu imali tople radijatore i koji će morati tražiti alternativne načine grijanja u jutranjim i večernjim satima. Dok se problem ne riješi ostaje za utjehu činjenica da nas do kraja sedmice očekuje uglavnom sunčano i ugodno toplo vrijeme.