POSTAVLJANJEM BANKINA NA R-445 POVEĆANA SIGURNOST UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Na području općine Vogošća, odnosno na dijelu regionalnog puta R-445 od Donje Vogošće do Semizovca postavljena je zaštitna ograda, odnosno bankine. Ovaj dio regionalnog puta je vrlo frekventan po pitanju pješaka, jer osim odraslih ovuda se kreću i brojni učenici OŠ “Porodice ef. Ramić”. Postavljanjem zaštitne ograde djeci koja svakodnevno putuju ovom dionicom od kuće do škole kretanje je sigurnije. To su nam potvrdile i djevojčice Asja Fazlić i Fatima Kurtović koje smo sreli na putu prema svojim kućama.

“Ovo je baš super, jer su se prije dešavale saobraćajne nesreće. Ja živim u Donjoj Vogošći i moja kuća je na krivini, nedavno je čak jedno auto udarilo u moju kuću. Ovo mi se baš sviđa i korisno je” – rekla je Asja, Fatima je svojim drugarima poručila da budu oprezni u svojim igrama, jer mala nepažnja i na trotoaru može dovesti do ozbiljnih i neželjenih problema, nestašna igra može uzrokovati pad na cestu i povrede u saobraćajnoj nesreći.