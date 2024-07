POŠTAR MIRALEM LISAKOVIĆ: LJUDI ME UVIJEK DOČEKAJU SA OSMIJEHOM NA LICU

Poštar je nezaobilazna osoba u svakodnevnom životu mnogih ljudi, donoseći im pisma, račune, pakete i druge pošiljke direktno na prag kuće ili stana. Osim što isporučuje pošiljke, poštar je često i prva osoba s kojom građani komuniciraju kada imaju pitanja ili nedoumice vezane za usluge pošte. Račun za telefon, struju i ostalu vrstu pošte svakodnevno u poštansku torbu pakuje poštar Miralem Lisaković.

Posao je dobro savladao kao i rutinu koja prethodi odlasku na teren, nakon dolaska u firmu prvo razvrsta poštu i račune, a potom dijeli. Ovaj posao poštar Miralem obavlja sa mnogo ljubavi, a nas je zanimalo šta to poštar danas najčešće dijeli. Ističe da su to računi, a slabije pisma i razglednice. Bude kaže i koja kazna, ali sve je to posao.

On sa svojim sugrađanima ima odličnu komunikaciju, a na usluzi je najčešće penzionerima. Kako kaže ništa mu teško nije jer posao radi sa ljubavlju, a plemenitost stavlja na prvo mjesto. Za kraj našeg razgovora poštar Miralem je imao poruku za mlade koji razmišljaju da se odluče za poziv poštara, kaže ništa nije lahko ali na kraju dana kada sve uradite, raznesete poštu i pomognete ljudima osjećaj je neprocjenjiv.

Razvoj tehnologije uveliko je promijenio naše navike i način života. Pisma i novogodišnje čestitke zamijenile su društvene mreže i mobilni telefoni, pa ni poštarski posao više nije isti.