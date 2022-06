PORODICA MUHIĆ USPJEŠNO SE BAVI UZGOJEM CVIJEĆA

Bračni par, Nefisa i Adil Muhić iz Hotonja sa svojim plastenicima u kojima proizvode povrće svrstavaju se među najveće proizvođače povrća na području općine Vogošća i šire. Zahvaljujući savremeno opremljenim plastenicima mogu proizvoditi tokom cijele godine. Osim povrća posljednjih godina proizvode i ukrasne biljke što je složit ćete se i najljepša grana plasteničke proizvodnje. Da bi biljke bile atraktivnije i zdravije najvažnije je redovno prihranjivanje, zalijevanje, prskanje i održavanje optimalne temperatur, kažu Muhići.

Porodica Muhić nema problema sa plasmanom svega što uzgoje jer je riječ o kvalitetnom presadu i kupci se uvijek ponovo vraćaju. Ovaj bračni par sada se uspješno bavi i uzgojem cvjeća. Obzirom da imaju mnogo vrsta, od kadifica, dalije, petunije i mnogih drugih kažu da uz podršku svih članova porodice uspjevaju obavljati sve poslove i brigu oko sadnica. Za one koji žele kupiti cvijeće potrebno je samo zemlja i voda kaže Nefisa. Adil ističe da po boji cvijeća vidimo da je to domaća sadnica i da nije staro sjeme. Svi koji žele ukrasiti balkon i dvorište i tokom ljeta uživati u ljepoti cvijeća svakako to možete izabrati upravo kod porodice Muhić a oni su uvijek tu da vam pomognu pri odabiru i podijele nekoliko savjeta a jeda od njih je da cvijeće možemo uzgajati samo ukoliko to radimo sa ljubavlju.